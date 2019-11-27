Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir çevre yolunun Gaziemir-Buca kavşakları 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tüneller aralıklı olarak trafiğe kapatılıyor. Çalışma ortamına göre ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Yolun trafiğe kapalı olduğu zamanlarda ise sürücüler diğer bağlantı yollarını kullanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.