1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
 27 Kasım 2019 09:25
Yazdır
Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmir çevre yolunun Gaziemir-Buca kavşakları 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tüneller aralıklı olarak trafiğe kapatılıyor. Çalışma ortamına göre ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Yolun trafiğe kapalı olduğu zamanlarda ise sürücüler diğer bağlantı yollarını kullanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı
26 Kasım 2019 23:02		 İstanbul'daki 'Helal Expo' için geri sayım
26 Kasım 2019 22:57
Ferrarinin kalıplarını Bursalı firma döküyor
26 Kasım 2019 22:52		 Ünlü ekonomist: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti
26 Kasım 2019 22:11
Unicredit: Yapı Kredi'den son derece memnunuz
26 Kasım 2019 21:23		 Bakanın kardeşine ait AtlasGlobal, uçuşlara ara verdi
26 Kasım 2019 20:53
İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye krizi geride bıraktı
26 Kasım 2019 17:45		 'Çılgın Projenin' ÇED raporuna son şekli verilecek
26 Kasım 2019 12:35
Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti
26 Kasım 2019 11:41		 Kamuda siber güvenlikte 'Siber Kümelenme'ye stratejik rol
26 Kasım 2019 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:44 - Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor09:44 - Talat Atilla, Soner Yalçın'ı suçladı, kaynağım aktif bir vekil dedi09:43 - Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti09:40 - Bursa'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı09:30 - Yargıtay: İşten çıkan kadına nafaka yok09:25 - Karayollarında durum09:24 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı09:22 - Sakarya'da 141 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede09:05 - 'Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, projeyle de gideceği gözüküyor'08:52 - Belediyeden atılan iki işçi işe iade davasını kazandı
08:45 - ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'08:42 - İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri08:25 - TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı08:16 - Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi08:12 - Lewandowski tarihe geçti! 15 dakikada 4 gol...07:55 - Dybala'dan Merih Demiral'a Asker Selamı07:53 - Gül, 'Akar ve Kalın'la ikinci görüşme' iddialarını yalanladı07:50 - 'Türkiye NATO'nun askeri planlarına destek vermeyi reddetti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
Bu tatili niye yaptık?
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
Yerli otomobilde perde kalkıyor
Babacan'dan Davutoğlu açıklaması: Birleşmeyi zor görüyorum
TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı
Gül, 'Akar ve Kalın'la ikinci görüşme' iddialarını yalanladı
Dava açmayan sağlıkçı, geçmişe dönük nöbet ücreti alamayacak
ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaşar büyükanıt 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
nikola kalinic 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 4
the irishman 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 2
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 4
hereke halısı 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
SON İLANLAR
İzmir Merbel 1 İşçi Alacak
İzmir Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 25 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Antalya Elmalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam