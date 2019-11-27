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Yargıtay: İşten çıkan kadına nafaka yok

Son günlerde tartışma konusu olan nafakayla alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, çalıştığı işyerinden kendi isteğiyle çıkan kadına nafaka verilemeyeceğine hükmetti.
 27 Kasım 2019 09:30
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Yargıtay: İşten çıkan kadına nafaka yok

Son günlerde tartışma konusu olan nafakayla alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, çalıştığı işyerinden kendi isteğiyle çıkan kadına nafaka verilemeyeceğine hükmetti.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı kadının açtığı boşanma davası sonucunda davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmetti. Davacı kadın lehine nafakaya ve tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verildi. Kararı her kik taraf da temyiz etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı erkeğin süresinde davaya cevap vermeyerek, vakıa ileri sürme ve delil sunma hakkını kaybettiğine dikkat çekti. Bu nedenle davacı kadına kusur yüklenmesinin doğru olmadığına vurgu yapan Daire, bu durumda davalı erkeğin tam kusurlu olduğu, davacı kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verdi. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme, gerçekleşen olaylara göre tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulüne ve davacı kadının tazminat taleplerinin reddine hükmetti. Davalı erkek karar düzeltme talebinde bulundu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay kararında şöyle denildi:

''Davacı kadın, dava dilekçesinde bankada çalıştığını, cevaba cevap dilekçesinde ise çalışmakta olduğu işi bıraktığını beyan etmiştir. Dosya içindeki davacı kadının çalıştığı bankadan gönderilen ihbarnamede davacı kadının işten ayrıldığı bildirilmiş, dinlenen tanıklar da davacı kadının iş akdinin feshedileceğini düşünerek kendisinin istifa ettiğini beyan etmişlerdir. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru olmamıştır.

Ne var ki, bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 2018/5203 karar sayılı yoksulluk nafakasına yönelik kısmen onama ilamının kaldırılmasına açıklanan sebeple hükmün yoksulluk nafakası yönünden bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 2018/5203 karar sayılı ilamının davacı kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakasına yönelik onama ilamı yönünden kaldırılarak hükmün açıklanan sebeple yoksulluk nafakası yönünden de bozulmasına karar verilmiştir. 2018/5203 karar sayılı kısmen onama-kısmen bozma ilamının kusur belirlemesi ve davacı kadının davacı kadının reddedilen tazminat talepleri yönünden bozma kararlarının kaldırılmasına, kusur belirlemesi ve davacı kadının reddedilen tazminat talepleri yönünden hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi.''
İhlas Haber Ajansı
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