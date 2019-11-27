Talat Atilla, Soner Yalçın'ı suçladı, kaynağım aktif bir vekil dedi

Cumhurbaşkanlığı Külliye'sine gizlice bir CHP'linin gittiğini iddia eden gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Talat Atilla, Soner Yalçın'ın kaynağını açıkla eleştirisini, yine isim vermeyerek, haberi aktif bir CHP vekili getirdi dedi.

İşte Talat Atilla'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

1) Mit'çi diye iftira atarak aklınca CHP içindeki haber kaynağımı açıklamaya zorlayan Soner Yalçın, Sözcü gazetesini ele geçirmeye çalışırken, siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor. Daha önce de Yurt Gazetesi'ni ele geçirmeye çalışmıştı. İnanmayan Durdu Özpolat'a sorsun!

2) Gazetecilikten başka işim, endişem olmadığını Allah'da bilir... Kul da... Gerisi zırva.. Yakın zaman da yüreğimi rahatsız eden, kendimi hatalı bulduğum 2 konu var. Bir tanesi "Devlet Bahçeli öldü" diyenlere yanıt verenlere yanıt verirken Siyasete devam edemeyebilir kelimem

3) Diğeri ise... Hiç bir lidere özel bir sevgi ya da nefret taşımama rağmen... Amacım sadece gerceği aramak olmasına rağmen... Saray'a çıkan CHP'li haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmıymışım gibi algılanmama neden olan haber iştahım...

4) Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır. Bu iki konudan dolayı üzgünüm. Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum... Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır.