Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon: Bir çözüm yolu bulabilirsiniz
|27 Kasım 2019 10:01
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Eski AK Parti milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Şehir Üniversitesi'nin mal varlıklarına tedbir konulmasına değinerek "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Şehir Üniversitesi'nin açılışını birlikte yapmışlardı. Dolayısıyla Gül'ün suskun kalması düşünülemezdi" ifadelerini kullandı.
"İşte bu yüzden Sayın Gül'ü arayıp bu konudaki görüşünü sordum" diyen Ocaktan şunları yazdı:
"Bilindiği gibi Abdullah Gül belli hassasiyetleri olan birisidir, bu tür açıklamaların üniversiteye zarar verebileceğinden ve de yapılan açıklamanın kişisel PR olarak anlaşılmasından endişe eder.
Sorum üzerine Abdullah Gül, Şehir Üniversitesi konusunda derin üzüntü duyduğunu, geçen perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak meseleyi ayrıntılı olarak konuştuğunu söyledi. Gül'ün açıklaması şöyle: 'Perşembe günü cumhurbaşkanını telefonla aradım, Şehir Üniversitesi'ni birlikte açtık, sıkıntıları malum bu konuda müdahil olursanız, bir çözüm yolu bulabilirsiniz dedim. Umarım bir yol bulunur ve bu güzide üniversitemiz kaliteli eğitimde yoluna devam eder.'
Bu konudaki ayrıntılar bende kalmak kaydıyla meselenin özeti budur."
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