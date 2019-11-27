Bozdoğan füzesini dünyada sadece 9 ülke üretebiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bozdoğan Füzesi'ne dair ayrıntılarını anlattığı açıklamaları şu şekilde:

Şimdi yeni ve daha ileri hamleler içindeyiz. Mesela, milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin, yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün sayıyoruz.

Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak.

2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek.

Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz, Milli Muharip Uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek.

Böylece, savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer silahlarına ek olarak havadan-havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak.

Tarih yazmaya devam ediyoruz! 🇹🇷



Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, @SageTubitak tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. 🚀#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/YBOsZvUk9g Mustafa Varank (@varank) November 26, 2019

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan'ın grup toplantısındaki müjdesinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank füzeye ilişkin videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, Tubitak tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. " dedi.