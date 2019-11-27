Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması
|27 Kasım 2019 10:29
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Bakan Albayrak'ın sunumundan satır başları şöyle;
"2019 yılında işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.
Işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 11,8 olacak.
Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4,9 olacak.
Bankacılık sektörü sağlam yapısını koruyor.
Bankacılık sektörünün sermaye yapısı, riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına ilişkin, "Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak." ifadelerini kullandı.
"Sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek"
Hal Kayıt Sistemi'nin e-belge uygulamalarına entegre edileceğini belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek."
"Girişim sermayesi fonlarına 2 milyar lira kaynak aktarmayı hedefliyoruz"
Albayrak, "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz." dedi.
"Hazine destekli kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı"
Bakan Albayrak, şöyle devam etti:
"Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı."
"Esnaf kredileri için 2,2 milyar lira ödenek"
Albayrak, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılan kredilere ilişkin, şunları kaydetti:
"Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor."
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