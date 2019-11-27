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7 yıl 5 ay hapsi kesinleşmiş biri eski hakim 5 kişi gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilmiş hakim ile komiser yardımcısı da bulunuyor
 27 Kasım 2019 10:20
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7 yıl 5 ay hapsi kesinleşmiş biri eski hakim 5 kişi gözaltında

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilerin yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerindeki 3 adreste arama yapıldı.

Aramada, haklarında yakalama kararı olan ve ByLock kullanıcı kaydı bulunan Taha B. ile komiser yardımcılığından ihraç edilmiş Sefer B. bir akrabasına ait kimlikle, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan ve örgütün Ankara Çukurambar semti ilköğretim mesulü olduğu yönünde bilgi bulunan Fatma B. ve Ayser G'nin yanı sıra 7 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan görevinden ihraç edilmiş hakim Sevgi S. yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Anadolu Ajansı
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