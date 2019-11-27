7 yıl 5 ay hapsi kesinleşmiş biri eski hakim 5 kişi gözaltında
|27 Kasım 2019 10:20
|Yazdır
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilerin yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerindeki 3 adreste arama yapıldı.
Aramada, haklarında yakalama kararı olan ve ByLock kullanıcı kaydı bulunan Taha B. ile komiser yardımcılığından ihraç edilmiş Sefer B. bir akrabasına ait kimlikle, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan ve örgütün Ankara Çukurambar semti ilköğretim mesulü olduğu yönünde bilgi bulunan Fatma B. ve Ayser G'nin yanı sıra 7 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan görevinden ihraç edilmiş hakim Sevgi S. yakalandı.
Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktor, boşandığı eşine tekme tokat saldırdı
26 Kasım 2019 21:03
|Kamuda siber güvenlikte 'Siber Kümelenme'ye stratejik rol
26 Kasım 2019 11:10
|Bakan Gül: Çocuk teslim merkezleri kurulacak
25 Kasım 2019 22:51
|Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu
24 Kasım 2019 21:42
|Bakan Selçuk 'Eğitim ya da Eğitim' dergisini tanıttı
22 Kasım 2019 13:24
|Bursa'da mahrem yapı operasyonu: 46 gözaltı
22 Kasım 2019 10:22
|Ak Parti Milletvekillerinden, CHP'li Özkoç'a kınama
20 Kasım 2019 18:58
|Bitlis'te teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
20 Kasım 2019 09:22
|HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi
19 Kasım 2019 10:24
|Orman işçilerinin şehit edildiği saldırıda ağırlaştırılmış müebbet istemi
19 Kasım 2019 10:19