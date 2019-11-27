Borsa, güne yatay başladı
|27 Kasım 2019 10:09
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalışla 105.935,82 seviyesine geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 47,32 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 105.935,82 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile metal ana sanayi oldu.
Dün, gün içinde kar satışları ile 105.000 puanın altını gören BIST 100 endeksi, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 105.983,14 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD'de 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
27 Kasım 2019 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
27 Kasım 2019 12:47
|Gün ortası döviz fiyatları
27 Kasım 2019 12:17
|Gram altın 271 lira seviyelerinde
27 Kasım 2019 10:16
|Dolar güne yükselişle başladı
27 Kasım 2019 10:07
|Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Kasım 2019 18:25
|Altında gün sonu fiyatları
26 Kasım 2019 17:24
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Kasım 2019 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
26 Kasım 2019 12:41
|Gün ortası döviz fiyatları
26 Kasım 2019 12:06