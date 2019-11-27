Arnavutluk'taki Türk depremzedeler Ankara'ya getirildi
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
|27 Kasım 2019 10:52
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Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Arnavutluk'taki Türk depremzedelerin, AFAD'ın koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla bölgeden tahliye edilerek Ankara'ya ulaştırıldığı bildirildi.
Paylaşımda, vatandaşlara ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dilekleri iletildi.
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