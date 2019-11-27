1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüm Valiliklere 'kış lastiği' genelgesi

Bakanlıkça valiliklere gönderilen kış genelgesi uyarınca, kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecek, bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası kesilecek - Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek
 27 Kasım 2019 11:03
Yazdır
Tüm Valiliklere 'kış lastiği' genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 valiliğe gönderilen kış aylarında trafikte alınacak tedbirlerle ilgili genelgeyle kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri"ne ilişkin genelgesinde, kış mevsimindeki aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların, fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek, alınması gereken tedbirler sıralandı.

Buna göre, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin (UKOME, il, ilçe trafik komisyonu üyeleri ve bu komisyonların gerekli gördüğü halde çağıracağı kuruluş temsilcileri) katılımıyla toplantılar düzenlenecek. Toplantılarda, kurum ve kuruluşlar arasında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanıp uygulamaya konulacak.

Birden fazla ilin sorumluluğunda olan kara yolu güzergah ve geçitlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller arasında koordinasyon valilikler kanalıyla sağlanacak. Kara yolu elverişli hale gelinceye kadar bu güzergahları kullanacak taşıtlar, konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler gibi uygun yerlerde bekletilecek. Bu süre içinde otobüslerin terminallerden çıkış yapmalarına izin verilmeyecek. İlgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin kendi görev alanlarına giren konularda gerekli ilave tedbirler alınacak.

- Alternatif güzergahlar duyurulacak

Şehir içi ve şehirlerarası alternatif güzergahlar önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Geçmiş yıllardaki kaza istatistikleri ile yol güzergahının yol ve çevre koşulları analiz edilerek yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşla sürekli irtibat halinde olunacak. Kara yollarında şiddetli hava akımına bağlı sis, kar sürgünü, gizli buzlanma gibi olumsuzlukların yaşandığı kesimlerin öncesinde özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri durdurularak megafonla veya LED ekranlı panel cihazı bulunan ekip otolarıyla "görüş mesafesinin azaldığı", "takip mesafesini artırmaları", "şerit izleme kurallarına uymaları", "sis farlarını kullanmaları", "yavaş ve dikkatli seyretmeleri", "gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları" hususlarında uyarılacak.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan "yaşam tünelleri"nin çok ağır kış koşulları istisna olmak üzere aktif olarak kullanılmasına devam edilecek. Sürücüler, bu alanlarda kış mevsimi dolayısıyla yaşanacak olumsuzlukların trafik güvenliğine etkileri ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilecek.

Trafik kazalarına neden olan "yanal rüzgar"ların oluştuğu köprüler, tünel giriş ve çıkışları ile boğaz niteliğindeki topografik yapının bulunduğu kesimlerin, açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin kara yolu yüzeyiyle temasını önleyen bölgelerin, erken ve gizli buzlanma riskinin yüksek olduğu kesimlerin, menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler önceden tespit edilecek ve bu yerler için planlanan tedbirler uygulanacak.

Kara yollarındaki dinlenme tesislerinde iletişim araçları aracılığıyla sürücüler hava, yol ve trafik şartları konusunda bilgilendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki kara yollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardım ulaştırılacak.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda il ve ilçe merkezi ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların kara yoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Araçlar, kara yolu trafiğe açılana kadar konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler uygun yerlerde bekletilecek.

- Kış lastiği uygulaması

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek.

Özellikle şehirler arası yolcu taşımada kullanılan araçlarda standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerler ilgili birimlerle ortak denetlenecek. Çekme-kurtarma ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenecek. Bu kişilerin iletim bilgileri, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak ve bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacak. Kurtarıcı/çekiciler güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulacak. Sürücülerden art niyetli şekilde fahiş fiyat taleplerinin önlenmesi için tedbir alınacak.

Kış ve kötü hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla mahalli medya organlarıyla iş birliği yapılacak. Belediyeler tarafından kar yağışı ve küreme sırasında cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların neden olduğu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümeleri derhal kaldırılacak.

Taşıt ve yaya trafiğinin yol ya da kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda "tuz varili" uygulaması yapılacak. Vatandaşın bu konuda sorumluluk alması ve muhtarlar ile çevre esnafın bilgilendirilmesi sonucu tuz uygulaması tedbirinin sürdürülebilir olması sağlanacak. Tuzlama ve küreme işlemleri trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak kara yolu ulaşıma hazır hale getirilecek.

Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

- Acil müdahale ve kurtarma araçları yol kenarlarında bekletilecek

Acil müdahale taşıtları ve kara yolu ekiplerinin, kurtarma ve yardım yapmasına engel olmayacak şekilde taşıtların kara yolunda beklemelerine özen gösterilecek, emniyet şeritleri ile banketler açık tutulacak.

Kara yolları ekipleri ile trafik zabıtası iş birliği içinde çalışmalarını sürdürecek. Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma ihlallerine ilişkin yol kontrollerinde sürücüler uyarılıp gerekli tedbirler alınacak. Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerde takograf, yetki belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile şoförlerin sürücü belgesi ve alkollü olup olmadığı kontrol edilecek.

Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak. Görevli ekip, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girmeyecek. Denetim personelince yol kullanıcılarının can güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda zorunlu olmadıkça sabit denetim yapılmayacak. "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu" artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak. Sabit bekleme noktalarında bulunan ekip araçları kara yolu eksenine dik ve sürücüler tarafından görülebilir şekilde konumlandırılacak.

Kara yolunda trafiğin düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi ile taşıt kurtarma, yol açma, temizlik gibi hizmetler sırasında trafik güvenliği hizmetlerini yürüten personelin görünürlüğünü artırmak ve bu nedenle meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla yansıtıcılı kıyafet ve şapka dahil hava koşulları ve aydınlık durumuna göre gerekli donanımı giymeleri ve kullanmaları sağlanacak.

Kara yolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeleri kontrol edilip varsa eksiklikler giderilecek.

Vatandaşlar, yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarıyla kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşılabilecek riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilecek. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilerek vatandaşlar zamanında uyarılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
27 Kasım 2019 12:17		 Türk Sikorsky gökyüzüne havalanmak için gün sayıyor
27 Kasım 2019 07:30
Dava açmayan sağlıkçı, geçmişe dönük nöbet ücreti alamayacak
27 Kasım 2019 01:04		 Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim
26 Kasım 2019 19:24
Kandilli'nin 450, AFAD'ın bin deprem istasyonu var
26 Kasım 2019 19:04		 Bursa Emniyeti'nde atamalar belli oldu
26 Kasım 2019 18:07
Rusya: S-400'lerin üçüncü teslimatı 2020'de
26 Kasım 2019 17:57		 Karabük Valiliğinden 'imam' açıklaması
26 Kasım 2019 17:37
BMC ve Öztreyler 72 tank taşıyıcıyı MSB'ye teslim etti
26 Kasım 2019 17:11		 Deniz Kuvvetleri mühendis ve öğretmen eğitimine katılacaklar açıklandı
26 Kasım 2019 17:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:09 - Ankara BB, sosyal yardım için Ak Parti'den istifa şartı mı koşuyor?13:06 - Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığına Abdulkadir Güngören seçildi13:01 - Bakan Selçuk: Bakım için sırada bekleyen engellimiz yok13:00 - AYM cinsel istismarda takipsizlik kararını hak ihlali saydı12:48 - Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:39 - Polislerin sadık dostu 'Rıfkı' kulübesine kavuştu12:31 - AK Parti'den, Babacan'ın eleştirilerine cevap12:29 - CHP'li Ali Öztunç'tan 'Çay Kanunu' önerisi
12:29 - İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı12:28 - Dört ayda 1053 kitap okuyan çocuk, başarısını annesine borçlu12:26 - Kendisini ihbar ederek uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtuldu12:18 - Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor12:17 - İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti12:17 - Dini nikahlı eşine cinsel saldırıya 14 yıl 2 ay hapis cezası12:17 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - 'İİT ve İKÖ olarak gücümüzü fark edelim'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
'Ara tatili' niye yaptık?
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması
TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı
Yerli otomobilde perde kalkıyor
Babacan'dan Davutoğlu açıklaması: Birleşmeyi zor görüyorum
Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon: Bir çözüm yolu bulabilirsiniz
ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 5
euroleague fantasy challenge 1
kolajen 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
şu an çalan şarkı 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 4
islam slimani 2
SON İLANLAR
İzmir Merbel 1 İşçi Alacak
İzmir Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 25 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Antalya Elmalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam