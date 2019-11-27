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Kamu ihalelerinde 217 milyon liralık 'elektronik eksiltme' tasarrufu

EKAP'a ücretsiz erişim sayesinde ihalelere başvuran 12 bin istekli 31 bin belgeyi bedelsiz sunarak yaklaşık 15 milyon liralık teklif hazırlama maliyetinden kurtuldu
 27 Kasım 2019 11:06
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Kamu ihalelerinde 217 milyon liralık 'elektronik eksiltme' tasarrufu

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Kamu İhale Kurumunca elektronik ihale uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "elektronik eksiltme" yöntemiyle bu yıl 217 milyon lira tasarruf sağlandı.

AA muhabirinin Kurum yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşları bu yıl 5 bin elektronik ihale düzenledi.

Söz konusu ihaleler dikkate alındığında sözleşme bedelinin idarelerin hazırladığı yaklaşık maliyete oranı tüm ihalelerde yüzde 83 iken bu oran elektronik ihalelerde yüzde 80'e düşürüldü ve böylece 217 milyon liralık tasarruf elde edildi.

Elektronik ihaleyle, ortalama teklif sayısı 4,9'dan 7,5'e yükselerek rekabet ortamı oluştu. Rekabeti artırmanın yanı sıra teklif cetvelindeki aritmetik hata veya belgelerin sunuluşundan kaynaklanan yanlışlar nedeniyle ihaleye katılanların elenmesinin de önüne geçilerek kaynakların verimli kullanılması sağlandı.

- Teklif hazırlama maliyetleri düştü

Bu yıl yapılan düzenlemelerle tüm ihalelerin elektronik olarak yapılması mümkün hale getirildi.

İsteklilerin ihale dokümanını internet ortamında ücretsiz edinmeleri sağlandı ve doküman masrafı ortadan kaldırıldı.

İhalelere katılan yabancılar Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kaydedilerek bu isteklilerin de elektronik teklif vermelerine olanak tanındı.

İhalelere katılım için gereken belgelere EKAP üzerinden ücretsiz erişim imkanı sağlandı. Bu sayede 12 bin istekli 31 bin belgeyi bedelsiz sunarak yaklaşık 15 milyon lira teklif hazırlama maliyetinden kurtuldu.

- Elektronik eksiltme nedir?

Elektronik eksiltme, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatları ile yeniden yarışabilmelerine olanak sağlayan uygulamadır.

Uygulamada, öngörülen ihalede/kısımda teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra kalemlerin teklif girişleri yapılır.

Elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar, teklif sonuç ekranında sistem tarafından otomatik olarak sıralanır ancak ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif ataması ihale komisyonunca gerçekleştirilir.

Teklifleri eşit olan istekliler için ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif, ihale komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenir.
Anadolu Ajansı
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