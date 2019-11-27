MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Kızılay iş birliğinde, afetlerin neden olabileceği zararların önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla pansiyonlu okullardaki öğrenci ve öğretmenlere, afet ve ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı.

Bu kapsamda ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitim verilmesi amacıyla bu yıl ocakta MEB ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ardından pilot uygulamaya Ankara'daki pansiyonlu okullarda görev yapan belletmen ve öğrencilerden başlandı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetlere karşı önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Afetlerden korunma bilincinin oluşturulmasında eğitimlerin önemine işaret eden Büyük, şöyle konuştu:

"Öğretmen ve öğrencilerin afet sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenlere dair bilgilendirilmeleri, ilk yardım eğitimi almaları hayati önem taşımaktadır. Eğitimlerimize katılan öğretmenlerimize uluslararası geçerliliği olan ilk yardım sertifikası vereceğiz. Afet bilinci ve afetlere hazırlık, bireylerin güvenli yaşam kültürünün bir parçası olmalıdır. Güvenli yaşam kültürü, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak bilgili ve hazırlıklı olarak yaşamaya çalışmaktır."

Büyük, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi sonrasında yaşananların ardından afete yönelik yaklaşımların yeniden ele alındığını hatırlatarak, "Afetler oluşmadan önce önlem alma faaliyetlerini içeren 'risk azaltma' ve 'hazırlıklı olma' çalışmaları hız kazanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ve devamında yapılacak akran eğitimiyle okullarımızda oluşturulacak bilince katkı sağlamak amacıyla yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Büyük, eğitimleri ülke genelindeki tüm pansiyonlu okulların öğretmen ve öğrencilerine ulaştırmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimizi UNICEF finansmanında yürütüyoruz. Ankara'da bulunan 10 pansiyonlu okulumuzdan 20 belletmen ile 40 öğrencimize yönelik dört günlük pilot uygulamayı hafta başında başlattık. Pansiyonlu okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve bu okullarımızda barınan öğrencilerimizin afete hazırlıklı olmaları ve olası afet durumunda doğru davranışları sergilemeleri amacıyla eğitimler başlattık. Bu eğitimleri ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."