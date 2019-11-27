Ali Babacan'ın diğer partilerden alacağı oy oranı
Aralık ayında parti kuracağını açıklayan Ali Babacan, mevcut partilerin içinde en fazla oyu Saadet Partisi seçmeninden alıyor.
|27 Kasım 2019 11:30
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Dün akşam televizyonda ilk kez bir canlı yayına konuk olan Ali Babacan, anketlerde de kendine yer buluyor.
ALİ BABACAN'A OY VERİR MİSİNİZ?
Ada Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde yaptığı ankette siyasi parti seçmenlerine,
"Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verir misiniz?"diye sordu.
Bu soruya;
Saadet Partililer yüzde 24 evet
İyi Partililer yüzde 23 evet
CHP'liler yüzde 16 evet
MHP'liler yüzde 10 evet
AK Partililer yüzde 7 evet cevabı verdi.
8 Yorum yapıldı
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