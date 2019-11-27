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93 işçiyi işten çıkarma yetkisi alan başkan: Borç batağındayız

93 işçiyi işten çıkarma yetkisi alan başkan: "Borç batağındayız, işçi düşmanı değilim"
 27 Kasım 2019 11:40
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93 işçiyi işten çıkarma yetkisi alan başkan: Borç batağındayız

Aydın Bozdoğan Belediye Meclisi, önceki gün yaptığı olağanüstü toplantı ile belediyede çalışan 93 kişinin iş akdinin sonlandırılması için AK Partili Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'a yetki verdi. Karar sonrası başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Altıntaş, belediyeyi önceki dönemden 98 milyon TL tutarında bir borç ile devraldığını belirterek "Belediye olarak borç batağındayız. İşçi düşmanı değiliz. Personele maaş ödeyemediğimiz için böyle bir karar alıyoruz" dedi. Altıntaş 'neden kadrolular çıkarılıyor?' sorusuna da "bir kadrolu iki buçuk asgari ücretliye bedel. Yani ben 2 tane kadrolu eleman çıkarırsam 5 asgari ücretliyi kurtarmış olacağım" diye yanıt verdi.

Belediyenin 98 milyon TL borcunun olduğunu kaydeden AK Partili Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Bu borcun 25 milyonu piyasadaki firmalara ve şahıslara. Belediyenin mali durumu personelin maaşını ödeyemiyor. Maaşını ödeyemediğimiz personele devam ettirmenin nasıl bir anlamı var?

Bizden önce Şubat ayında sendika sözleşmesi yapılmış ve 3 yıllık yüzde 28 zam vermişler. Personelin arasında da ücret dengesizliği var. Asgari ücretle çalışan da var. Kadroluların bize brüt maliyeti 8 bin 600 lira ve toplam 93 kişi. Biz bunların bir kısmına daha net belirlemedik ama eğer uygun ücretle çalışmayı kabul ederlerse belediyenin de ihtiyacı olduğu insanlar var. Bunun için de 'uygun bir ücretle devam edin' diye teklif götüreceğiz" dedi.

İşten çıkarılmaları gündemde olan işçiler belediyede toplandı. Foto: İHA

"Bir kadrolu iki buçuk asgari ücretliye bedel"

Personelin bir kısmının da 'Tazminatımızı verin çıkacağız böyle olmuyor' dediğini kaydeden Altıntaş, "Belediyenin durumu malum. Bir kısmı belki biraz uğraştıracak ama yapacak bir şey yok. Yani şartlar ortada. Her ay biz borçlanıyoruz. Maaşını ödeyemediğim personeli ben neden tutayım. Niye kadroluları çıkartıyoruz onu da açıklayalım. Bir kadrolu iki buçuk asgari ücretliye bedel. Yani ben 2 tane kadrolu eleman çıkarırsam 5 asgari ücretliyi kurtarmış olacağım" diye konuştu.

Bozdoğan Belediye Meclisi'nin aldığı karar. Foto: İHA

"Patron battı, karşılıklı bakışıp duracak mıyız?"

Başkan Altıntaş, "Önümüzdeki günlerde sendika ile görüşeceklerini de söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde sendikayla oturacağız. Tabi bu durum İŞKUR'a bildirilecek, sendikaya bildirilecek. Arkadaşlar biraz acele ediyor. Gerçekleştirdikleri eylem de acele bir eylem. Biz kimsenin şahsıyla düşman falan değiliz ama patron batmış, mali durumu ortada. Yani karşılıklı bakışıp duracak mıyız? Biz tamamen herkesi kapının önüne koyacak değiliz. Gidişata göre çalışmak isteyenlerle durumu tekrar değerlendirip anlaşma yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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