4 sendika, Kılıçdaroğlu'yla görüştü
4 Eğitim Sendikası temsilcisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
|27 Kasım 2019 11:47
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4 Eğitim Sendikası temsilcisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Eğitim Sen, dün CHP Grup Toplantısı'na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine TBBM'deki makamında gerçekleşen ziyarete Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Genel Mali Sekreter Ahmet Karagöz, Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç ve Merkez Kadın Sekreteri Derya Yulcu'nun yanı sıra Eğitim-İş, Tem-Sen ve Eğit-Der yöneticileri katıldı.
Görüşmede, eğitimin ve eğitim emekçilerinin sorunları, ihraç eğitimciler ve TÖB-DER'in mal varlığı ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
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