Enerji Bakanlığı Ar-Ge ve start-up firmalarını gündemine aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yenilikçi Ar-Ge ve start-up firmalarını gündeme aldıklarını belirterek, "Dünyada ülkemizi önemli bir yere taşıyacağımıza inancımız tamdır." dedi.

Kalaycı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ile SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin bakanlık desteğiyle düzenlediği "Innovation Day" etkinliğinin açılışında, yenilikçi ve genç fikirlere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Enerji sektöründe insan kaynağı ve finansmanın en önemli iki konu olduğunu dile getiren Kalaycı, "Sektör paydaşlarının desteğine ihtiyacımız var. Tüm enerji şirketlerimizin genç insanlara destek olması gerekiyor, bu sadece parasal değil, personel bilgi birikimi ve destekle de olur." diye konuştu.

Kalaycı, özellikle şirketlerin üniversitelere girmesini, yarışmalar düzenlemesini beklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, yenilikçi Ar-Ge ve start-up firmalarını gündeme aldık. Dünyada ülkemizi önemli bir yere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Gelecek nesiller Türkiye'nin enerji dönüşümündeki kilit rollere bir an önce gelmeli ve bizden bu bayrağı devralmalılar. Nadir toprak elementleri bizler ve temiz gelecek için çok önemli. Bakanlığımız, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü (NATEN) kurdu. Bu enstitüyle ülkemizin ve dünyanın kritik ham madde ihtiyacına destek olmayı hedefliyoruz."

Kalaycı, bu ham maddenin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için de yerli girişimcilere ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, maden tarafında kritik ham madde ihtiyaçlarına yönelik start-up firmalarına danışmanlık veya ortak projelerle NATEN kapsamında destek sağladıklarını kaydetti.

- "Küresel elektrik sektörü yeni bir yapıya dönüştü"

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman da küresel elektrik sektörünün son yıllarda farklı bir yapıya dönüştüğünü, bu dönüşümün yenilenebilir enerji maliyetlerinin rekabetçi bir seviyeye ulaşmasından kaynaklandığını söyledi.

Hakman, "Sektördeki yeni yapı, kendine yeni yollar, yeni çözümler arayan, gelişen teknolojilerin sisteme dahil edilmesini kapsayan bir dönem. Çok heyecan verici bir değişim yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

IRENA'da özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin enerji dönüşümündeki katkılarının değerlendirileceğine işaret eden Hakman, "IRENA, elektrik sektöründe teknoloji, piyasalar, politika mekanizmaları, finansman imkanları, şebekeler gibi konularda sisteme etkide bulunan inovasyonları değerlendiren bir çalışma yaptı. Bugün burada olmamızın nedeni, Türkiye açısından bu değişimleri değerlendirmek." diye konuştu.

IRENA İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Direktörü Dolf Gielen ise Türkiye'nin enerji sektörüne dair çalışmaları, IRENA ile daha yakından tanımak ve çalışma imkanları oluşturmak istediklerini belirterek, "Türkiye gibi yenilenebilir enerji hedefleri gerçekçi ve ulaşılabilir bir ülkenin görüşlerini almak ve gelecekte benzer konularda çalışmalar yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.