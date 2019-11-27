Arda Turan Galatasaray'a dönüyor
Medipol Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
|27 Kasım 2019 12:10
|Yazdır
Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer oluyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Başakşehir Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak.
Kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlayacak.
32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun da ortadan kalktı.
Son oynanan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında bir araya gelen iki isim arasındaki buzlar eridi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Lewandowski tarihe geçti! 15 dakikada 4 gol...
27 Kasım 2019 08:12
|Dybala'dan Merih Demiral'a Asker Selamı
27 Kasım 2019 07:55
|Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu
26 Kasım 2019 23:41
|Galatasaray, 90+2'de yıkıldı!
26 Kasım 2019 22:41
|Gomis Galatasaray'a dönüyor
26 Kasım 2019 14:07
|Medipol Başakşehir'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Ocakta imzayı atıyor...
26 Kasım 2019 10:50
|Antalyaspor'u Nazım Sangare ipten aldı!
25 Kasım 2019 22:28
|Arda Turan'ın Galatasaray'a 'geri dönüş' haberleri taraftarları ikiye böldü
25 Kasım 2019 11:03
|Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla ayrıldı
24 Kasım 2019 21:02
|Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi
24 Kasım 2019 15:46