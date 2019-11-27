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Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

Medipol Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
 27 Kasım 2019 12:10
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Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer oluyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Başakşehir Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak.

Kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlayacak.

32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun da ortadan kalktı.

Son oynanan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında bir araya gelen iki isim arasındaki buzlar eridi.
NTV
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