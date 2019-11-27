Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor
|27 Kasım 2019 12:18
|Yazdır
Sosyal paylaşım platformu Twitter, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu.
BBC'nin haberine göre, Twitter, aktif olmayan hesaplara yönelik geliştirilen şirket politikası kapsamında, 6 ay veya daha uzun süre kullanılmayan hesapları 11 Aralık'ta kalıcı olarak silecek.
Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politikayla kullanıcıların platforma giriş yapması ve hesabını aktif bir şekilde kullanması hedefleniyor.
Kullanıcıların en az her 6 ayda bir hesabına giriş yapması ve paylaşım yapması gerekiyor. Hesaplarına giriş yapan ancak paylaşım yapmayan kullanıcıların hesapları da silinecek.
Silinmesi planlanan hesaplara e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.
- Milyonlarca hesabın silinmesi bekleniyor
Ölüm sebebiyle kullanılamayan hesaplar da eğer varisler tarafından aktif şekilde kullanılmıyorsa yeni politika kapsamında platformdan kaldırılacak.
Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek.
Twitter, aktif kullanıcı sayısını hesaplarken her gün en az bir kere sisteme giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplıyor.
Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye Google'da en çok bu isimleri aradı
24 Kasım 2019 21:37
|Twitter'da yanıt gizleme dönemi
23 Kasım 2019 22:36
|Terör örgütü üylelerine 'Adresinizi değiştirin' talimatı
23 Kasım 2019 06:10
|FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe
20 Kasım 2019 08:10
|Taciz yazılımlarına karşı güç birliği
19 Kasım 2019 12:40
|'Google milyonlarca kişinin sağlık verilerini topluyor'
14 Kasım 2019 23:26
|Türkiye'de kimlik avı saldırılarında yüzde 40 artış
14 Kasım 2019 11:59
|Facebook'un kripto parası için 'güvenlik' uyarısı
09 Kasım 2019 22:57
|Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği
07 Kasım 2019 23:37
|Türk Telekom'dan 5G rekoru açıklaması
02 Kasım 2019 22:16