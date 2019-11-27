İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
|27 Kasım 2019 12:29
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile terör örgütünün yönetici kadrosu arasındaki irtibatı sağladığı, Kandil ve İmralı'dan aldıkları emirleri örgüt üyelerine aktardıkları iddia edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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