Polislerin sadık dostu 'Rıfkı' kulübesine kavuştu
|27 Kasım 2019 12:39
|Yazdır
Edirne'de, karakolun taşınmasına üzüldüğü için polisler tarafından ekip otosuyla yeni karakolun yanına taşınan sokak köpeği Rıfkı için kulübe yaptırıldı.
Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle 10 gün önce Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı.
Taşınmanın ardından eski karakol binasına gelen ekipler, besledikleri sokak köpeğinin kapı önünde üzgün halde olduğunu gördü. Bunun üzerine "Rıfkı" adı verilen sokak köpeği, polisler tarafından ekip otosuyla yeni karakolun bahçesine götürüldü.
Emniyet mensuplarının adeta maskotu haline gelen "Rıfkı"ya polisler, kışın barınması için adının yazılı olduğu bir kulübe yaptırdı. Ekipler, kulübesindeki köpeği sevdikten sonra göreve gidiyor.
Polis memuru Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilaverbey Mahallesi'ndeki polis merkezinin fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle 10 gün önce Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındığını anımsattı.
Sokak köpeğini sahiplendiklerini anlatan Yıldırım, "Rıfkı'yı memur arkadaşlarımız sevdi, sahiplendi. Biz de onun sevgisini kazandık ve bizden ayrılmadı bir daha. Ona burada yeni yuva yaptık. Bütün polis arkadaşlarımız sahip çıktı. Burada bakıyoruz ona." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dört ayda 1053 kitap okuyan çocuk, başarısını annesine borçlu
27 Kasım 2019 12:28
|Kendisini ihbar ederek uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtuldu
27 Kasım 2019 12:26
|Yunanistan'daki 6,1 büyüklüğünde deprem
27 Kasım 2019 11:20
|Emniyet müdüründen şehit eşine derste sürpriz ziyaret
27 Kasım 2019 10:22
|İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
27 Kasım 2019 08:42
|Meteorolojiden şiddetli ve aşırı yağış uyarısı - Haritalı
27 Kasım 2019 07:19
|Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu
26 Kasım 2019 23:41
|Meteorolojiden Adana ve Mersin için sağanak uyarısı
26 Kasım 2019 23:31
|Öldürülen Kübra öğretmenin ailesi adalet istiyor
26 Kasım 2019 22:36
|Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale başhekimden
26 Kasım 2019 21:43