Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığına Abdulkadir Güngören seçildi
|27 Kasım 2019 13:06
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından Ergenekon, Odatv davalarına bakan hakim ve savcıları, "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 8. Ceza Dairesinin başkanlığına aynı daire üyesi Abdulkadir Güngören seçildi.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Haydar Metiner'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.
FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon ve Odatv davalarına bakan hakim ve savcıları, "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılayan Yargıtay 8. Ceza Dairesinin başkanlığı için Metiner ile aynı dairenin üyeleri Mahmut Kaya, Abdulkadir Güngören ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Erol Güngör Yüksel adaylığını açıkladı.
Seçimlerde dünkü iki turda sonuç alınamaması üzerine, Mahmut Kaya adaylıktan çekildi. Üçüncü turda da başkanın seçilememesi nedeniyle dördüncü tura geçildi. Bu turda, üçüncü turda en yüksek oyu alan Yüksel ile Güngören arasında oy kullanıldı.
- Seçim, beşinci turda sonuçlandı
Dördüncü turda da sonuç alınamaması üzerine bugün seçimlerde beşinci tur yapıldı.
Beşinci turda Güngören, 197 oy alarak Yargıtay 8. Ceza Dairesinin yeni başkanı oldu, Yüksel ise 134 oyda kaldı.
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