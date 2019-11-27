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Affı duyan binlerce kişi başvurdu: 719 araç sahiplerine teslim edildi

Gümrüklerde el konulan 40 bin araç için geçtiğimiz temmuz ayında çıkarılan af kapsamında tanınan sürede neredeyse son 1 aylık zaman dilimi içerisine girildi. Mevcut ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyerek araçların teslim alınmasına imkan tanıyan düzenleme kapsamında 3 ay içerisinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu.
 27 Kasım 2019 13:26
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Affı duyan binlerce kişi başvurdu: 719 araç sahiplerine teslim edildi

Geçtiğimiz temmuz ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa ile gümrüklerde el konulan 40 binden fazla araç için de af yolu açıldı.

Söz konusu değişiklik ile, yurt dışında kullanılmış olduğu halde yanıltıcı beyan verilerek ithal edilen veya alış değeri düşük beyan edilerek gerekenden az vergi tahsilatı yapılan araçları satın alan iyi niyetli vatandaşların korunması amaçlanıyor.

SON BAŞVURU 31 ARALIK!

Gümrüklerde el konulan söz konusu araçların sahipleri, çıkarılan yönetmelik ekinde bulunan dilekçe örneği ve araçların muhafazasına ilişkin masrafların da ödenmesi şartıyla 31 Aralık 2019'a kadar ilgili gümrük idaresine başvurması gerekiyor.

ARAÇ SAHİBİ BİLDİRİRSE YÜZDE 10 DAHA AZ ÖTV ÖDEYECEK

Gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 25'inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel olan araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise ÖTV'nin yüzde 15'inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılarak, el konulan araç sahibine iade ediliyor.

2 BİN 721 BAŞVURU OLDU

Gümrüklerde el konulan 40 binden fazla araç için başlatılan af kapsamında 3 aylık sonuçlar da belli oldu. yenisafak.com'un Ticaret Bakanlığı'ndan elde ettiği bilgilere göre af kapsamında ağustos ayında başlayan iade sürecine ekim ayı sonu itibariyle 2 bin 721 kişi tarafından başvuru oldu.

719 ARAÇ AF KAPSAMINDA TESLİM EDİLDİ

Gerekli evraklar ile ilgili gümrük müdürlüklerine yapılan başvurular sonucunda yapılan incelemeler sonrası 719 araç hak sahiplerine iade edilirken, bu teslimatlar ile devletin kasasına ise 28 milyon 7 bin 459 liralık bir ÖTV geliri girmiş oldu.

ALINMAYAN ARAÇLAR TASFİYE EDİLECEK

Temmuz ayında Meclis'ten geçen Torba Yasa'da yer alan ve gümrüklerde el konulan yaklaşık 40 bin araca ilişkin af niteliği taşıyan düzenleme sonrası 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek olan süreç sonunda bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar ise Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek.
Yeni Şafak
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