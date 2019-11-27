Meteorolojiden 6 il için yağmur ve kar uyarısı
Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat çevrelerinde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor
|27 Kasım 2019 13:31
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Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat çevrelerinde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelide hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
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