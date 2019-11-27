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Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa attı.
 27 Kasım 2019 13:38
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Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Olay, geçen 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu ASM'de yaşandı. Adı henüz belirlenemeyen bir erkek, Doktor Ali Erhan Kiriş'e ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Kiriş, kaydı başka bir ASM'de olan kişiye, kendisinin rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti. Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in "Neden küfür ediyorsun?" diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Doktoru darbettikten sonra koşarak, kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş, karakola giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Saldırı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saat 15.09'da Doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına giren kişinin kısa süre sonra odadan çıktığı, 15.12'de bir kez daha geldiği görülüyor. Kiriş'in, odadan ayrılan kişinin peşinden gidip neden küfrettiğini sorduğu, sonrasında darbedildiği yer alıyor.


Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Doktor Ali Erhan Kiriş, "Odama geldi ve ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Ben de hangi ASM'ye kayıtlı olduğunu sordum, buraya kayıtlı olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine raporu vermeyeceğimi söyledim. Daha sonra odadan ayrıldı, kısa süre sonra tekrar geldi ve malum olay yaşandı. Bunlar daha önce tattığım duygular değil, o yüzden değişik hissettim. Elmacık kemiğime doğru kafa attı ve gözümün altı morardı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı da "Olayı öğrenir öğrenmez her zaman yaptığımız gibi avukatlarımızı görevlendirdik. Hekim arkadaşımıza ne gerekiyorsa yapacağımızı, yanında olduğumuzu söyledik" diye konuştu. Polisin, saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
DHA
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