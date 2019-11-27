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Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudular

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kullanılan 108 metrekarelik halı dokundu. 9 ay boyunca 33 kişinin 3 vardiya halinde, 24 saat boyunca çalışarak, dokuduğu halıya, 29 milyon 420 bin düğüm atıldı
 27 Kasım 2019 13:42
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Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudular

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunumlarının yapıldığı salona serilen ve cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Arkadaşlar bu halı yeni. Hereke, 108 metrekare, yerli ve milli" sözleri ile tanıttığı 108 metrekarelik Hereke halısı, Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hacı Akif Mahallesi'nde bulunan Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası'nda dokundu. 33 kişilik personelin 9 ay boyunca 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışarak, dokuduğu halı, 14 metre 57 santimetre boya ve 7 metre 47 santimetre genişliğe sahip. 108 metrekare alanı kaplayan halının en büyük özellikleri ise çift düğüm tekniği kullanılması, ince ve kalın çift atkı tekniği ile örülüyor olması ve kesiminin el makası ile yapılıyor olması. Tamamen el dokuması olan halı ile aynı fabrikada dokunan diğer halılar ise dünyanın birçok ülkesinde sergileniyor.


Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudular

1843 yılında Hereke Fabrika-i Hümayunu adı altında kurulan fabrika, bugün Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası olarak devam ediyor. Aradan geçen 176 yıl içinde fabrikada el işçiliği ile dokunan halılar, dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde sergilenmeye devam ediliyor. Bu halılardan en fazla tanınanları ise 120 yıl önce dokunan ve dünyanın en büyük yekpare halıları arasında gösterilen 468 metrekarelik Yıldız Şale Köşkü'nün tören salonunda sergilenen halı ile 124 metrekarelik Osmanlı döneminde bayramlaşma törenlerinin yapıldığı Dolmabahçe Sarayı'ndaki Muayede Salonu'nun zemininde sergilenen halı olarak biliniyor.

'9 AYDA BİTİRDİK'

Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda 10 yıldır çalışan Özlem Akbulut, "İpek halı ve yün halı olmak üzere Hereke'mizin halılarını dokuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için dokuduğumuz halımızın eni 7 metre 47 santim olarak ölçüldü. Boy olarak 14 metre 57 santimlik bir halı. Toplam 108 metrekare ebadında bir halı oldu. Tamamı Hereke düğümü olarak işlenen halımıza toplamda 29 milyon 420 bin düğüm atıldı. 33 arkadaşımızla birlikte 7 gün 24 saat şeklinde 3 vardiya olarak çalıştık ve 9 ayda halımızı bitirdik. Normal şartlarda 3 yıl sürebilecek büyüklükte bir halıydı. Biz vardiyalı çalışarak 9 ayda halımızı bitirdik. Şakayık desenli halımızı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığımıza teslim ettik. Şu anda orada kullanılmakta. Biz her şeyden önce gururluyuz. Güzel bir iş çıkarttık" dedi.

Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası Müdürü Avşar Yılmaz ise "Fabrikamız 1843 yılında Abdülmecit tarafından kurulan bir fabrika, fakat asıl gelişimini Abdülhamit Han zamanında yaşamış. Anadolu'nun dört bir yanından getirilen desenler ile burada, bugünkü ismi ile bildiğimiz Hereke halıları dokunmaya başlıyor. Geliştirilmeye çalışılan, zenginleştirilmeye çalışılan bir Hereke üslubu var burada. Anadolu'nun dört bir tarafından getirilen desenler günümüze kadar gelmiş, yaşayan bir sanat dalı olarak burada devam ediyor" diye konuştu.

Avşar Yılmaz, fabrikalarında dokunan en büyük halının Yıldız Sarayı'nda bulunan 400 metrekarelik halı olduğunu belirterek, "Buranın en ünlü eserlerinden biri şu anda Lahey Adalet Divanı'nda halen sergilenmekte. Hatta yakın zamanda Türkiye'ye tamir için getirilmesi söz konusu. Bunun dışında Yıldız Sarayı'nda sergilenmekte olan, orada halen serili olan 400 metrekarenin üzerinde bir halımız var. Bundan 5-6 sene evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim ettiğimiz 52 metrekarelik bir halımız var. Son olarak da, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı'na teslim ettiğimiz 108 metrekarelik bir halımız var. Bunlar belli başlı eserlerimiz ama tabii bunun dışında buranın üslubunu yansıtan, taşıyan ve sanatsal değerlerini yansıtan yüzlerce, binlerce halı dokundu burada. Halen de dokunmakta" dedi.

DHA
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