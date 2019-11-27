Hilal TV, yayınlarına son veriyor

Akabe Vakfı'na bağlı olarak kurulan Hilal TV, 13 yıllık yayınlarına son veriyor.

Hilal TV, bugün yayınlarına son vermesiyle ilgili olarak bir duyuru yaptı.

Duyuruda "Kurulduğumuz günden bugüne dek insanlık için yeni ve daha iyi bir hikayenin yazılmasına katkıda bulunma amacı ile çıktığımız bu yolda, sözün gücünü gücün sözüne tercih eden, alternatif bir televizyon dili ile vahyin inşa ettiği tasavvuru ekrana taşıyan ilkeli bir televizyonculuk anlayışını bütün imkanlarımızı seferber ederiz sizlere ulaştırma gayreti gösterdik" denildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Çıktığımız bu yoldaki nihai amacımız, ekrana gelen bütün unsurların reyting ve ticari kaygılara yem edildiği günlerde, alternatif bir söylem ve nitelikli bir televizyonculuk anlayışını seyirciye ulaştırmak oldu.

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların işaret edildiği açıklama şöyle devam etti:

Fakat son iki yıldır ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralmanın şartları daha zor hale getirmesi, diğer kanallar gibi Hilal TV'yi de etkilemiştir.

Yönetim kurulu olarak aldığımız tüm tasarruf tedbirlerine ve Hilal Televziyonu'nun uğradığı maddi ve manevi tüm saldırılara rağmen geldiğimiz noktada televizyon yayınını asgari seviye dahi sürdürecek ekonomik gücü kaybetmiş bulunmaktayız. Bu sebeple 29 Kasım itibarıyla ekranımızın izleyicilerimize kapanacağını ve Hilal TV'nin televizyon ekranlarına veda edeceğini üzülerek duyuruyoruz.

Kanalın bugüne kadar yaptığı yayınlarda emeği geçen herkese teşekkür edilen açıklamada "Umudumuz şu ki, hem izleyicilerimizin desteği, hem de reklam verenlerimizin artışı ile Hilal Televizyonu bir gün tekrar sizlere ulaşacak ve kaygısını taşıdığımız tasavvur inşasını yeniden ekranlara taşıyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Televizyon geçen günlerde bütün çalışanlarını tasfiye etmiş, banttan yayın yapma kararı almıştı.

