Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?

Sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarında yaşanan koordinasyonsuzluk, yılın son aylarındaki ilanlarla artmaya başladı. Daha önce memurlar.net tarafından sık şekilde dile getirilen bu sorunu, Hukuk mezunu bir ziyaretçimiz Whatsapp hattına da iletti. Yaşanan soruna dair tespitleri, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un dikkatine sunuyoruz.

Size bir konuda, kamuda oluşması gereken duyarlılık için yazmak istedim.

KPSS 2018 p3 puanım ... ve hukuk mezunuyum.

Bilindiği üzere sözleşmeli avukat alımlarına başvuru yapan arkadaşlarımız aynı zamanda kadrolu alımlara da başvuru yapabiliyorlar. Tabi ki yüksek puan alan arkadaşlarımızın atanması liyakat ve eşitlik anlamında elzemdir. Ancak kamu kurum kuruluşları arasındaki irtibatsızlık ve plansızlık nedeni ile her alımda mağduriyet yaşanmaktadır. Şöyle ki;

Aile Bakanlığı 29.01.2019 da 80 adet sözleşmeli avukat alımına çıktı . Hala avukat olarak atanmaya hak kazanan kişiler göreve başlatılmadı, bu kez aynı kurum 2019/2 atamasında kadrolu avukat alımına çıktı. Görüldüğü üzere 29 ocakta yapılan sözleşmeli alımda yapılacak alım merkezi alımda da yapılabilirdi.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü 29.08.2019 tarihinde 65 adet sözleşmeli avukat alımına çıktı. Hakkari en düşük il olarak 88 puanla kapattı. Şimdi OGM'yi kazanan 65 adet avukat arkadaşımız aynı zamanda merkezi alımda ilan edilen 99 adet avukat alımına da başvuru yapabilecek.

Görüldüğü üzere merkezi alımda ilan edilen 99 adet avukat kadrosunun büyük kısmı sözleşmeli kadrolara atanan arkadaşlar tarafından tercih edilecek.

Ve benim gibi birçok kişi daha yüksek puan almış olmamıza rağmen atanamayacak, sözleşmeli kadrolar da boş kalacak.

Bu konunun haberleştirilmesini sesimizin duyulmasını bir vatandaş olarak talep ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum

Memurlar.net'in Önerisi: Yıllardır yaşanan bu sorunun çözülmesi için, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te küçük birer değişiklik yapılması yeterlidir. Kanuni düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. İstenmesi halinde, bu konuya mevzuat değişikliği önerisi, memurlar.net tarafından hazırlanıp sunabilir. Ama yeterki sorun çözülmek istensin, bir yaraya merhem olunmak için çaba gösterilsin.