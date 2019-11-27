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Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı

Diyarbakır'da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı
 27 Kasım 2019 13:59
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Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı

Diyarbakır'da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ofis Gevran Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli şahin ekibi Ofis kavşak Gevran Caddesi girişinde uygulama gerçekleştirdi. Sabah 08.30 sularında kavşağa doğru hareket halindeki beyaz renkli bir aracın kullanımındaki değişiklik fark eden güvenlik güçleri, araca doğru yöneldi. Bu sırada araç sürücüsünün elleri ile boğazını tuttuğu ve kafasının direksiyona düşmüş bir şekilde olduğu görüldü. Görevli personelce şahsın emniyet kemeri çıkarılıp rahat nefes alması için araç içerisinden alınılarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra bölgeye ambulans sevk edilebilmesi için telsiz yoluyla anons yapıldı.


Polisin dikkati faciayı önledi

Ofis semtinde bulunan Aile Sağlık Merkezi'nden yardım talep edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
İhlas Haber Ajansı
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