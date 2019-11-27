Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı
|27 Kasım 2019 13:59
|Yazdır
Diyarbakır'da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Ofis Gevran Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli şahin ekibi Ofis kavşak Gevran Caddesi girişinde uygulama gerçekleştirdi. Sabah 08.30 sularında kavşağa doğru hareket halindeki beyaz renkli bir aracın kullanımındaki değişiklik fark eden güvenlik güçleri, araca doğru yöneldi. Bu sırada araç sürücüsünün elleri ile boğazını tuttuğu ve kafasının direksiyona düşmüş bir şekilde olduğu görüldü. Görevli personelce şahsın emniyet kemeri çıkarılıp rahat nefes alması için araç içerisinden alınılarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra bölgeye ambulans sevk edilebilmesi için telsiz yoluyla anons yapıldı.
Ofis semtinde bulunan Aile Sağlık Merkezi'nden yardım talep edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Facebook istasyonu Ankara'da da açılıyor
27 Kasım 2019 14:25
|Dizel araç sahiplerine kötü haber... 2030'da üretim son
27 Kasım 2019 13:51
|Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudular
27 Kasım 2019 13:42
|Meteorolojiden 6 il için yağmur ve kar uyarısı
27 Kasım 2019 13:31
|Polislerin sadık dostu 'Rıfkı' kulübesine kavuştu
27 Kasım 2019 12:39
|Dört ayda 1053 kitap okuyan çocuk, başarısını annesine borçlu
27 Kasım 2019 12:28
|Kendisini ihbar ederek uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtuldu
27 Kasım 2019 12:26
|Yunanistan'daki 6,1 büyüklüğünde deprem
27 Kasım 2019 11:20
|Emniyet müdüründen şehit eşine derste sürpriz ziyaret
27 Kasım 2019 10:22
|İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
27 Kasım 2019 08:42