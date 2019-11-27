FETÖ'den hapis cezası alan eski kadın hakim tutuklandı
|27 Kasım 2019 14:03
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Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen kadın hakim polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim Sevgi Seyhan, 2018 yılı Şubat ayında yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince savcı eşi Yasin Seyhan ile birlikte "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu olan Yasin Seyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken tutuksuz olan Sevgi Seyhan'ın cezası kesinleşince Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen eski hakim Sevgi Seyhan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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