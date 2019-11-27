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Mansur Yavaş: Müthiş bir sıkıntımız var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "2013'ten beri hiç otobüs alınmamış. Nüfus artışı ve 200 otobüsün de ilçelere verilmesiyle müthiş bir otobüs sıkıntımız var." diye konuştu.
 27 Kasım 2019 14:15
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Mansur Yavaş: Müthiş bir sıkıntımız var

Mansur Yavaş "Belediyede gereksiz gördüğümüz birçok harcamayı yapmayarak gelirleri artırarak bütçe fazlası vermeyi başardık. Elde ettiğimiz tasarrufun tümü borçların ödenmesinde kullanılıyor. Bunu da yapmazsak belediyenin borcu iyice artacak ve yönetilemez duruma gelecek belediye" dedi.

Belediyenin son mali durumunu açıklayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde açıklanan belediyenin 200 günlük raporu için muhalefetin alınganlık gösterdiğini söyledi. Belediyenin son mali durumunu yakın zamanda halka açıklayacağını ifade eden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Madem 350 milyon bütçe fazlanız var, buradan yapın ne yapacaksanız' denildi.

Şunu unuttular; belediyenin 8,5 milyar borcunu

Şu anda eskiden kalan 400 milyon liralık SGK pirim borcu var. Bununla ilgili hacizler geliyor belediyeye. Böyle olunca acil projeleri hayata geçirmek için 700-750 milyon liralık kredi istemiştik. MHP tümüyle reddetti 'hiç verilmesin' diye. AK Parti grubu '400 milyon lira verilsin bu para ile eski borçlar ödensin, eski müteahhitlere ödensin' diyor. Ayrıca 'işçi alacaklarının ikramiyeleri ödensin' diyorlar. Krediler belli proje karşılığında isteniyor; ama ret oldu.

"Müthiş bir otobüs sıkıntımız var"

2013'ten beri hiç otobüs alınmamış. Nüfus artışı ve 200 otobüsün de ilçelere verilmesiyle müthiş bir otobüs sıkıntımız var. EGO genel müdürlüğümüz bugün 60 milyon liralık bir kredi buldu. 300 tane yeni otobüs alacağız. Bakalım belediye meclisinde buna ne diyecekler? Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı'nın açık talimatı var. 'Ankara'nın hayrına olan her şeyde yardımcı olacaksınız'. Peki Ankara'daki arıtma tesislerinin yapılması, Gölbaşı hattının değişmesi, Polatlı'nın bir an önce su probleminin ortadan kaldırılması, 300 tane yeni otobüs alınması Ankara'nın hayrına değil midir?
Memurlar.Net
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