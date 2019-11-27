MEB ve Türk Kızılaydan özel yetenekli öğrenciler için iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Kızılay arasında Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezlerindeki (ARGEM) eğitimin niteliğinin ve öğretmen ile öğrencilerin afet zararlarından korunma yöntemleri konusunda farkındalığının artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende protokolü, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan imzaladı.

Bilgili, BİLSEM'lerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde özel yetenekli 63 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, "Özel yetenekli öğrencilerimizi Türk Kızılayın yaptığı bütün işlerle ilişkilendirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin, Türk Kızılayın eğitimlerine, ulusal ve uluslararası yardım etkinliklerine katılmalarını istiyoruz." dedi.

Protokol kapsamında öğrencilere yönelik birçok etkinlik yapılacağını ifade eden Bilgili, "Özel yetenekli çocuklarımızın Kızılay bilinciyle yetişmesini ve bu duyarlılıklarının hayatları boyunca devam etmesini hedefliyoruz. Türk Kızılay ile planladığımız etkinlikleri belirli bir süreçte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Altan da "İhtiyaç ve imkanı bir araya getirerek ülkemizin geleceğine güzel işler bırakacak çalışmalar yapılacak. Gençlerimiz, çocuklarımız bu protokolle, ülkelerine güzel bir hizmet bırakacak." değerlendirmesinde bulundu.

- BİLSEM ve ARGEM'lere donanım desteği

Protokol kapsamında, BİLSEM ve ARGEM'lerdeki eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, donanım ihtiyaçlarının karşılanması ve bu merkezlerde sunulan eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlik, seminer, söyleşi gibi programlara, BİLSEM ve ARGEM öğrencilerinin katılımı teşvik edilecek.

Ayrıca öğretmenlere ve öğrencilere yönelik, güvenli bir yaşam ve afet zararlarından korunma yöntemleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Türk Kızılay bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından bilim söyleşileri düzenlenecek.