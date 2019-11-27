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Facebook istasyonu Ankara'da da açılıyor

Türkiye'de ilki İstanbul'da açılan Facebook İstasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği işbirliği ile Ankara'da da açılıyor
 27 Kasım 2019 14:25
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Facebook istasyonu Ankara'da da açılıyor

Türkiye'de ilki İstanbul'da açılan Facebook İstasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği işbirliği ile Ankara'da da açılıyor.

Türkiye'de ilki İstanbul'da açılan Facebook İstasyonu, TOBB, ATO, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği işbirliği ile Ankara'da açılıyor. Genç girişimciler ve KOBİ'lerin dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini sağlayacak desteği sunacak Facebook İstasyonu Ankara'nın kuruluşu için işbirliği protokolü ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Habitat Başkanı Sezai Hazır tarafından imzalandı. ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin dünyada 190 ülke arasından Facebook kullanıcı oranı ile en yoğun 9'uncu ülke olduğunu belirtti. Dünyadaki bilişim, iletişim ve teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Baran, "Dünya başka bir yere gidiyor ve değişim hepimiz için kaçınılmaz bir son. Mağazalara giderek alışveriş yapma devri bitti. Eğitimler bile internet üzerinden Facebook ve benzeri iletişim kanallarından yapılıyor. Geçmişte kalmamak için geleceğe dair tüm gelişmeleri işimize adapte edebilmeliyiz" dedi.

"Girişimcilere destek olmak istiyoruz"

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar da konuşmasında, İstanbul'da başlatılan ve tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmak istenen istasyonla Türkiye'deki KOBİ ve girişimcilere destek olmak istediklerini kaydetti. Acar, "Eskiyle yeni, özel sektörle kamu bu platformda bir arada. Bugün Ankara güçlü ekonomisiyle, savunma sanayisi ve yüksek teknoloji üretimi ile diğer illerimizden ayrılıyor. Bunu Ankarasız yapamazdık. Böyle bir işte dünyanın önde gelen şirketlerinden birini yanımıza alarak girişimcilerimize destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Ankara altıncı bölgesel merkezi

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, protokolü bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğünü söyledi. Girişimcilik algısının pozitif yönde değişmesine yönelik faaliyetlerini de anlatan Hazır, "Yalnızca İstanbul ile diğer iller arasındaki iletişimi değil aynı zamanda yurt dışı bağlantılarını nasıl kurabileceğimizi düşünerek hareket ediyoruz. Yedi bölgesel merkez açarak Türkiye'deki girişimciliğin geliştirilmesini amaçladık. Bugün altıncı imzayı atarken yakın zamanda Ankara merkezinin de açılışını yapmayı diliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir girişimcilik ekosistemi sağlanacak

TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hakan Tarhan da konuşmasında TOBB, Habitat Derneği ve Facebook'un İstanbul'da açtığı ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir bir şekilde desteklendiği istasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Tarhan, "Şube mantığında Türkiye'nin farklı illerinde bu programın uygulanabileceğini düşünüyoruz. İş birliği protokolü ile önümüzdeki dönem faaliyetlerini geliştireceğiz. TOBB Genç Girişimciler Kurulu olarak bize bunu uygulamak, yaygınlaştırmak ve tanıtmak düşüyor" diye konuştu.

"2,8 milyar insan dünyayla iletişimde"

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür , İstanbul'da açılan merkezin Facebook'un dünyada açtığı yedinci merkez olduğunu bildirdi. Pekyörür, "İstanbul'da başlattığımız bu yolculuğu Türkiye'ye yaymak bizi çok heyecanlandırıyor. Başarılı olmamızın en büyük sebebi ortaklarımızdır. İllerdeki odalarımızın ilgi göstermesi bizim itici gücümüz oldu" dedi.

Facebook'un kurduğu Whatsapp, İnstagram ve Facebook platformlarıyla bireylere topluluk kuracak bir güç vermeyi hedeflediğini anlatan Pekyörür, "En güzel iletişim yüz yüze iletişimdir fakat içinde bulunduğumuz dijital dünyada bir topluluk oluşturmak için fiziksel olarak bir arada olmaya gerek kalmıyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin Facebook sayfaları yurt dışında 135 milyon kişi tarafından takip edildi. Şu an platformlarımızın tamamında 2.8 milyar insan sadece sevdikleriyle konuşmuyor, dünyayla iletişimde kalıyor" dedi.

İmza törenine ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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