O ile mevsimin ilk karı yağdı, sürücüler hazırlıksız yakalandı
|27 Kasım 2019 14:31
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Soğuk havaların etkili olmaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı da sürüyor. Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Tunceli- Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
3 İLÇEYE BAĞLI BİRÇOK KÖYÜ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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