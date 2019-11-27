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Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir muhtar, gece gündüz demeden mahallesinde ikamet eden herkesin yardımına koşuyor, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor
 27 Kasım 2019 15:32
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Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir muhtar, gece gündüz demeden mahallesinde ikamet eden herkesin yardımına koşuyor, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor.


Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor

Ermenek ilçesinde Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, gece yarısı hiç üşenmeden kalkıp, mahallelinin kışın yiyeceği ekmeğin hamurunu makineyle yoğurarak sabaha hazır ediyor. Mahallesi için elinden geleni yaptığını ifade eden muhtar Sadettin Gökçe, "Yufka ekmek yapması için gece yarısı yaşlı teyzelerimin hamurunu yoğuruyoruz. Akşamdan yoğurulan hamurla yapılan ekmek daha güzel oluyor. Sabaha her şey hazır oluyor. Muhtarın gecesi gündüzü yoktur ve 24 saat hizmettedir. Mahallemin özellikle yaşlı insanlarına hizmet ediyorum. Hastalıkta, sağlıkta, gece-gündüz her şeye koşan biriyim. Mahallem için vatandaşlar için her şeyi yapıyorum. Sabahın altısında başlanır ekmek yapılmaya ve yapılan bu ekmekler 3-4 ay boyunca yenir. Mahallemde, komşular, akrabalar hepsi birbirine yardım eder" dedi.

İlçede berberlik yapan ve sık sık mahallesinde oturan yaşlıları ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran muhtar Sadettin Gökçe, kışın kar küreme araçlarının giremediği dar yolları da kar küreğiyle temizlediğini anlattı.
İhlas Haber Ajansı
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