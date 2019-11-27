1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya para cezası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya 235 lira ceza uygulandı
 27 Kasım 2019 15:39
Yazdır
Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya para cezası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya 235 lira ceza uygulandı.

Kazım Aydın'ın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Alkan'a çarptı.

Alkan, kazada hafif yaralandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Alkan'a, 235 lira ceza yazdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
27 Kasım 2019 12:17		 Tüm Valiliklere 'kış lastiği' genelgesi
27 Kasım 2019 11:03
Türk Sikorsky gökyüzüne havalanmak için gün sayıyor
27 Kasım 2019 07:30		 Dava açmayan sağlıkçı, geçmişe dönük nöbet ücreti alamayacak
27 Kasım 2019 01:04
Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim
26 Kasım 2019 19:24		 Kandilli'nin 450, AFAD'ın bin deprem istasyonu var
26 Kasım 2019 19:04
Bursa Emniyeti'nde atamalar belli oldu
26 Kasım 2019 18:07		 Rusya: S-400'lerin üçüncü teslimatı 2020'de
26 Kasım 2019 17:57
Karabük Valiliğinden 'imam' açıklaması
26 Kasım 2019 17:37		 BMC ve Öztreyler 72 tank taşıyıcıyı MSB'ye teslim etti
26 Kasım 2019 17:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - FETÖ'den yargılanan eski albaya hapis cezası16:01 - Cerrahpaşa Tıp'ta deprem güçlendirilmesi yapılan amfilerde derslere başlandı15:58 - AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı15:53 - O şehrin, ocak ayına kadar yetecek suyu kaldı15:41 - İBB Meclisi'nde 'lan' kavgası15:39 - Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya para cezası15:32 - Muhtar, yaşlı kadınların kışlık ekmek hamurunu yoğuruyor15:26 - Erdoğan: Fiber hat yatırımlarını hızlandırın15:22 - Göğüs cerrahının 'klasik maket araba' tutkusu15:18 - TBMM Genel Kurulu toplandı
15:16 - Bakan Soylu: Kandilin derdi Amedspor15:13 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'İSMEK' açıklaması14:53 - Ankara BB'den 'sosyal yardım' iddialarına ilişkin açıklama14:40 - Temel Karamollaoğlu'ndan 'üretim politikası' çağrısı14:34 - Destici, 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasını değerlendirdi14:31 - O ile mevsimin ilk karı yağdı, sürücüler hazırlıksız yakalandı14:25 - Facebook istasyonu Ankara'da da açılıyor14:21 - CHP'li Kuşoğlu: Özel bankalar artık vergi tahsilatı yapamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
Dizel araç sahiplerine kötü haber... 2030'da üretim son
'Ara tatili' niye yaptık?
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması
Mansur Yavaş: Müthiş bir sıkıntımız var
7 bin müstafi polis, mesleğe dönüş yasağının kalkmasını istiyor
Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon: Bir çözüm yolu bulabilirsiniz
TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 1
meslek kodu 1
euroleague fantasy challenge 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 5
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 7
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
SON İLANLAR
İzmir Merbel 1 İşçi Alacak
İzmir Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 25 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Antalya Elmalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam