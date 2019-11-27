Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya para cezası
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya 235 lira ceza uygulandı
|27 Kasım 2019 15:39
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya 235 lira ceza uygulandı.
Kazım Aydın'ın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Alkan'a çarptı.
Alkan, kazada hafif yaralandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Alkan'a, 235 lira ceza yazdı.
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