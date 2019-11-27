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İBB Meclisi'nde 'lan' kavgası

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı İBB Meclisi'nde bir meclis üyesinin 'lan' demesi üzerine kargaşa yaşandı
 27 Kasım 2019 15:41
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İBB Meclisi'nde 'lan' kavgası

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı görüşmelerinde gergin anlar yaşandı.

LAN KAVGASI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı konuştuğu sırada arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesinin "lan" demesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışma tarafların karşılıklı sözleri üzerine büyüdü ve arbede yaşandı.

ARA VERİLDİ

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis görüşmelerine 5 dakika ara verildi.
Memurlar.Net
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