O şehrin, ocak ayına kadar yetecek suyu kaldı
|27 Kasım 2019 15:53
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Yalova'da hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve sonbahar yağışlarının gelmemesi nedeniyle Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'e düştü. Su seviyesinin bir hayli düştüğü gözlenen baraj alanında çamur birikintileri görüldü.
Konuyla ilgili Yalova Belediyesi de vatandaşları su kullanımında daha dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Kentteki su sıkıntısı hakkında bilgi veren Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, Gökçe Barajı'nda 6 milyon metreküp su kaldığını belirterek şunları kaydetti:
"Yaklaşık yüzde 25 civarında su yüksekliğimiz var. Hiç yağmur yağmazsa Ocak ayına kadar suyumuz mevcut. Bununla ilgili aldığımız tedbirler var. Sulamaya verdiğimiz sularda kısıntıya gittik. Ortaburun Göleti'nde su mevcut. Durum bu şekilde devam ederse Ortaburun Göleti'ndeki suyu Çınarcık'a verip buradan Çınarcık'ı biraz kısacağız. Altınova, Taşköprü ve Yalova'nın içinde de kuyular var. Bunların açılmasıyla ilgili de belediyelere gerekli yazılarımızı yazdık. Onlar da gerekli tedbirleri aldılar. Yani şu anda 3 noktadan su alıyoruz. Şu anda orta seviyedeyiz, daha dip seviyeye inmedik. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışlar başlar.''
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