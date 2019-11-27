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AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevi'nde gardiyanların dövmesi sonucu öldüğü iddia edilen er Murat Polat'ın, soruşturma ve yargılamadaki eksiklikler nedeniyle yaşam hakkı ve işkence yasağının ihlal edildiğine karar verdi
 27 Kasım 2019 15:58
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AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

Vatani görevini yapan Murat Polat, hırsızlığa teşebbüs suçlamasından tutuklanarak, Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinde işkence gördüğü iddia edilen ve hastaneye kaldırılan Murat Polat, tedaviye alındı; ancak 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Anne ve baba, oğullarının gardiyan odasında öldüresiye dövüldüğünü öne sürerken, askeri savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmasında Murat Polat'ın tahta bir sopayla 5-6 dakika boyunca dövüldüğü, kafasındaki kanamanın geçmemesi üzerine vücut ve kafa travması tanısıyla hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Görevsizlik kararı ile dosya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Açılan kamu davasında ölüm olayı 'ağırlaşmış işkence' değil, 'kasten öldürme' olarak nitelendirildi ve Ağır Ceza Mahkemesi, gardiyan H.G.'ye verdiği müebbet hapis cezasını iyi hal nedeniyle 25 yıla indirdi. Mahkeme, yargılanan diğer gardiyanlar ile askeri ceza infaz kurumunda görev yapan rütbeli askerlerin ise 'işkence' suçundan beraatına karar verdi.

Gülşen- Kenan Polat çifti, oğullarının işkence sonucu öldüğünü belirterek temyiz yoluna başvururken, Yargıtay temyiz itirazını reddetti. Murat Polatıin anne ve babası bunun üzerine, 10 Mart 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

İHLAL KARARI VE TAZMİNAT

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan 'yaşam hakkı'nın maddi ve usul yönleri ile 'işkence yasağının' maddi ve usul yönlerinin ihlal edildiğine karar verdi. Kararın örneği, yeniden yargılama yapılmak üzere Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme ayrıca başvuruculara 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Mahkemenin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli kararında, "M.P'nin tamamen devletin denetimi ve koruması altında iken makul bir açıklaması yapılamayan eylemler sonucunda yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle yaşam hakkının maddi yönü ihlal edilmiştir" denildi.

Askeri savcılığın Murat Polat'ın hastaneye kaldırılmasından 10 gün sonra olaya el koyduğuna ve bitkisel hayata giren Murat Polat'ın ifadesinin bağımsız soruşturma organlarınca alınamadığına dikkat çekilen AYM kararında, askeri ceza infaz kurumunda anılan dönemde bir kamera sistemi olduğu halde olaya ilişkin herhangi bir kamera kaydına ulaşılamadığı ifade edildi.
DHA
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