1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uysal: Cari dengedeki iyileşme, 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha iyi

TCMB Başkanı Murat Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti
 27 Kasım 2019 16:12
Yazdır
Uysal: Cari dengedeki iyileşme, 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha iyi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde konuşuyor.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor.

Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Bu yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız.

Dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemde devamı fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor.

İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzeltmenin 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim.

Cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisi söz konusu.

İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz.

İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz.

Enerji ithalatımızın bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.

İhracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirtmeliyim.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enerji Bakanlığı Ar-Ge ve start-up firmalarını gündemine aldı
27 Kasım 2019 11:56		 Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
27 Kasım 2019 11:22
Çiftçiye 14 yılda 5,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi
27 Kasım 2019 11:21		 Kamu ihalelerinde 217 milyon liralık 'elektronik eksiltme' tasarrufu
27 Kasım 2019 11:06
Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
27 Kasım 2019 10:44		 'Türkiye'nin hikayesi üretimle, ihracatla yazılacak'
27 Kasım 2019 10:36
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması
27 Kasım 2019 10:29		 Karayollarında durum
27 Kasım 2019 09:25
Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı
26 Kasım 2019 23:02		 İstanbul'daki 'Helal Expo' için geri sayım
26 Kasım 2019 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - Polis memuru yerde yatan yaralıyı montuyla ısıttı18:35 - Öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı18:22 - Ankara'da vergi dairesi saldırısında istenen cezalar belli oldu18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:10 - Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi18:02 - FETÖ sanığı eski polise hapis cezası17:53 - e-Devlet'e giriş sayısında yıllık 1 milyar hedefine ulaşıldı17:51 - İyi Parti'den 'Erken seçimden yana değiliz' açıklaması17:48 - İSKİ: 2020'de su fiyatı 2018'le aynı olacak17:42 - MSB açıkladı: Hakurk'ta yeni operasyon
17:38 - İlk çok yüksek hızlı tren Şubat 2020'de hizmete başlayacak17:31 - FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası17:29 - İKM'yi darbeden 2 kişi tutuklandı17:25 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:22 - Diş apsesine bağlı enfeksiyon mu öldürdü?17:20 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:14 - FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' yönelik operasyon: 25 gözaltı17:06 - Eski Yargıtay üyesi Albayrak'a, FETÖ üyeliğinden hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber... 2030'da üretim son
Mansur Yavaş: Müthiş bir sıkıntımız var
Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
7 bin müstafi polis, mesleğe dönüş yasağının kalkmasını istiyor
'Ara tatili' niye yaptık?
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon: Bir çözüm yolu bulabilirsiniz
AK Parti'den, Babacan'ın eleştirilerine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 5
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 6
25 kuruş 1
islam slimani 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
kolajen 1
meslek kodu 1
SON İLANLAR
İzmir Merbel 1 İşçi Alacak
İzmir Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 25 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Antalya Elmalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam