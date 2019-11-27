Uysal: Cari dengedeki iyileşme, 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha iyi
|27 Kasım 2019 16:12
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde konuşuyor.
Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor.
Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Bu yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız.
Dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemde devamı fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor.
İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzeltmenin 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim.
Cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisi söz konusu.
İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz.
İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz.
Enerji ithalatımızın bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.
İhracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirtmeliyim.
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