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'Sinema sektörüne 38 milyon lira destek sağladık'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bu desteklerin neticesinde gelinen nokta ise çok sevindiricidir. Bakınız 2004'te vizyona giren yerli film sayısı sadece 18 idi. 2018'de 180 yerli film seyirciyle buluştu. Türk sineması yapımlarının seyirci sayısı, 11 milyondan 44 milyon seviyesine çıktı
 27 Kasım 2019 16:27
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'Sinema sektörüne 38 milyon lira destek sağladık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl sinema sektöründe 179 farklı projeye toplam 38 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, Hak-İş 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın bir otelde düzenlenen ödül töreninde, sinemanın önemine değinerek, sinema sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklüğü anlattı.

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel ile sinema sektöründen hak ettiği payı alması için çalıştıklarını belirten Ersoy, "Sinema sektörüne, bu yıl 179 farklı projeye toplamda 38 milyon lira destek sağladık. Bu projelerden 51 tanesi kısa film projesiydi. Bu projelere yapılan destek 737 bin lirayı buldu. Ayrıca, bu yılın ekim ayı itibarıyla 26'sı yurt dışı, 57'si yurt içi olmak üzere sinema alanında 83 kültürel ve sanatsal etkinlik 25 milyon lira desteklendi."

- "Hedefimiz, rekabet gücü olan bir sinema sektörü"

Ersoy, Bakanlık olarak 2004'ten itibaren sinema sektörüne etkin şekilde destek verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu desteklerin neticesinde gelinen nokta ise çok sevindiricidir. Bakınız 2004'te vizyona giren yerli film sayısı sadece 18 idi. 2018'de 180 yerli film seyirciyle buluştu. Türk sineması yapımlarının seyirci sayısı, 11 milyondan 44 milyon seviyesine çıktı. Hedefimiz, sadece bu gelişme ve büyümenin sürdürülebilirliği değil. Uluslararası rekabet gücü olan bir sinema sektörü inşa etmek, ülkemizin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamak gibi büyük hedeflerimiz var. Dolayısıyla sorumluluğumuzun gereğini yaparak, hareket geçtik. Sinema sektörünün ilerlemesi için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktı. Bizler de bu ihtiyaca cevap verdik. Bu yılın başında, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli ilgi ve katkıları ile yeni Sinema Kanunumuz yasalaştı."

- "Aklınızdakileri perdelemeyin, perdeye yansıtın"

Sinemanın gelişmesi için kamuda ve özel sektörde sorumluluk alan kuruluşların desteğinin önemine değinen Bakan Ersoy, Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması'na ilişkin şunları söyledi:

"Bu yıl 8'incisini düzenleyerek, bu projenin bir vitrin işi değil, bir gönül işi olduğunu göstermişlerdir. Zaten 119 ülkeden 4 bin 46 yapımcının katılımı göz önüne alındığında bu yarışmanın, uluslararası kavramının içini ne kadar iyi doldurduğunu da görmekteyiz. Bu vesileyle yarışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Sinemaya gönül veren gençlere de seslenen Ersoy, "Unutmayın hayatın her alanında olduğu gibi sinemada da cesaretle denemelerinizi yapmak zorundasınız. Ödüller birer vesile, esas kazanım ise deneyimdir. Bizim attığımız tüm adımların tutuşturacağı meşaleyi, geleceğe sizler taşıyacaksınız. Deneyimleriniz, o yolculukta en önemli desteğiniz olacaktır. Aklınızdakileri perdelemeyin, perdeye yansıtın." dedi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'i bir kez daha tebrik etti.
Anadolu Ajansı
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