Sakarya'da FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 7 zanlı gözaltına alındı
|27 Kasım 2019 16:39
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Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 7 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Emniyete getirilen zanlıların işlemleri sürerken, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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