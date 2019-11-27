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Korsan otopark operasyonu: 450 jandarma katıldı

Arnavutköy'de havalimanını çevresinde ruhsatsız otopark işletenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 450 jandarma personelin katıldığı operasyonda ruhsatsız otoparklar mühürlendi
 27 Kasım 2019 16:46
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Korsan otopark operasyonu: 450 jandarma katıldı

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yakın çevrede yoğun şekilde açılmaya başlayan ruhsatsız otoparklara yönelik bu sabah harekete geçildi. Yaklaşık 450 jandarma personeliyle gerçekleştirilen operasyona İBB zabıta ekipleri, İSKİ , BEDAŞ , SGK , Maliye ekipleri de katıldı. Büyük çoğunluğu Tayakadın Mahallesi'nde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen otoparklar mühürlendi. Elektrik ve suları kesildi. Sigortasız işçi çalıştıranlar ve eksik evrakları bulunanlarla ilgili işlem yapıldı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında süren operasyonda ruhsatsız otoparklarda bulunan araçların yasal otoparklara çekileceği öğrenildi.

Arazinin sahibi olduğunu otopark işletmediğini anlatan İsrafil Akdağ, "Ben otopark işletmiyorum. Yer benim. Kiraya verdim kiralık araba işi yapanlara. Sabah telefon geldi, 'işletmenizin başına gelir misiniz' diye" dedi.

Bölgede 21 otoparkın bulunduğu belirten otopark işletmecisi Mahmut Karataş da, "Söylenen şey şuydu; burada otopark işletmeciliği yapılamayacağı. Zaten burada belediyeden izin almadan bir işletmeye başlayamazsınız. Burada da başvuru yapılmış , başvuru yapılmasına rağmen ruhsat verilmeyecekse söylenmeliydi" diye konuştu.

DHA
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