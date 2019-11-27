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Muhtarları akraba olan komşu köylülerin 'su' anlaşmazlığı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, muhtarları akraba olan 2 komşu köyün sakinleri arasında, dağ eteklerinden gelen su nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Beydili köyünde yaşayanlar, su kaynağından yararlanmak için konuyu yargıya taşımaya çalışırken, Yürekören köylüleri ise kendilerine yeten suyu vermek istemediklerini söyledi.
 27 Kasım 2019 16:52
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Muhtarları akraba olan komşu köylülerin 'su' anlaşmazlığı

Ovacık'a bağlı Beydili köyü ile 800 metre uzaklıkta bulunan Yürekören köyünde yaşayanlar arasında, su anlaşmazlığı yaşanıyor. Beydili'nin muhtarı Hüseyin Özbayar (47), 3 kilometre uzaklıktaki Kartal mevkisinde dağ eteklerinden gelen suyun, akrabası da olan Yürekören'in muhtarı Mevlüt Şahin (63) tarafından borularla köyüne taşındığını söyledi. Özbayar, bu nedenle köylerinin Yayaoğlu Mahallesi'nden geçen dere kuruduğu için hayvanlarını sulayamadıklarını savundu. Özbayar, ayrıca içme sularının yetersiz olduğunu, kaynaktaki suyun da çok köye yeteceğini belirterek, ortak kullanımı için de konuyu yargıya taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Mevlüt Şahin ise kendi köy sınırlarında olan ve yıllardır kullandıkları kaynaktaki suya boru döşemediklerini, eskidiği için değiştirdiklerini, yetersiz olduğu için de komşu köylerine su veremeyeceklerini, yargının en doğru kararı vereceğine inandıklarını belirtti.

'HAYVANLARIMIZ KURU DEREDEN SU BULAMIYOR'

Beydili muhtarı Hüseyin Özbayar, köylerinde yıllardır içme suyu sıkıntısı olduğunu belirterek, "Orman sınırları içinde kaynak bulduk, Yürekören köyüne ait olarak gözüküyor; fakat orman tapusunda. Benim bulduğum kaynağın yanında büyük kaynak var. Yürekören köyü bu suyu kesti. Tahsisi, izni olmadan kaçak çalışma yaptı. Bunun benzerini Türkiye'de görmedik. Köyümdeki hayvan sayısı, Ovacık'ta ilk 3'ün içinde, nüfusum da var. İçme suyumun yetersiz olduğu ispatlanmış, raporlarım var. Şimdi köyümün yakınından geçen ve hayvanlarımın su ihtiyacını gördüğü dereyi Yürekören köyü muhtarlığı kesti. Şimdi hayvanlarımız kuru dereden su bulamıyor. Yürekören köyünün tahsisli içme suyuna itirazımız yok; fakat 4-5 köye yeterli olduğu söyleniyor. Benim köyümde ise tabiri caizse tükenmez kalem kalınlığında suyum var. Ben bu kaynaktan su istiyorum. Yürekören köyünün kaçak olarak yapmış olduğu kanunsuz çalışmaya itirazım var. Bu suyu bahçe suyu olarak kullanmaya çalışıyor. Köy halkı olarak yargıya taşımayı düşündük" diye konuştu.

AVUKAT: MAHKEMEDEN SUYUMUZUN TAHSİS EDİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Köy meydanındaki olukta bulunan suyun sağlıksız olduğunu; ancak kullanmak zorunda kalındığını belirten avukat Yaşar Kılıç ise "Yürekören köyünde o kadar bol su var ki bol su olduğu halde 300 senedir gelen suyu kendi köylerine boruyla almışlar. Kendi hakkımızı arıyoruz. Yetkililerden hakkımızın verilmesini istiyoruz. Bu verilmediği takdirde bizim yapacağımız iş, 'Hakim bey, hakime hanım şu işi düzeltiver' demek olacak. Yapacağımız dava bu. Bizim zorumuz, valiyi, muhtarı, Yürekören köyünü şikayet etmek değil. Bizim sorunumuz buraya su getirmek. Köylerimizdeki insanları mağdur ettirmeyeceğiz, diye uğraşıyoruz. Ya idare tarafından ya da mahkeme tarafından suyumuzun tahsis edileceğine inanıyoruz" dedi.

'KÖYLERİNDE SU SORUNU YOK'

Yürekören'in muhtarı Mevlüt Şahin de "Su sorunu yok. Ne onların ne de bizim köyümüzde su sıkıntısı yok. Biz asla su kesmedik. Kendi sularımızın bozuk borularını tamir ettik. Devlet kepçe ve boru verdi. Biz de kendi imkanlarımızla tamir ettik. Biz başka bir şey yapmadık. Biz bu suyu 40 senedir kullanıyoruz. Oluklarımızda, bahçemizde ve içme suyu olarak kullanıyoruz" diye konuştu.

'AZ OLAN SU BİZİM'

Beydili köyüne 4 yerden su geldiği iddiasında bulunan Mevlüt Şahin, "Köylerinin mahallesinde 5-6 kişi var. 'Su yetmiyor' diyorlar halbuki yetiyor. Mandıralarını, damlarını su ile temizliyorlar. Onun için istiyorlar. Yoksa su ihtiyaçları yok. Yargıya taşıyabilirler. Haklarını ararlar. En doğru karar verilir. Biz haklı çıkarız; çünkü yapılan ölçümlerde bizim suyumuz az. Yüzde 97 onların suyu var. Yüzde 61 bizim suyumuz var. Suyun başına 300, belki 500 metre yanaşmadık bile. Bizim köyümüzde çok su yok. Onların suları bizden fazla. Onlara asla su veremeyiz. Bizim köyümüz 30 hane. Devamlı duran 16 kişi. Bunların köyünde 5-6 kişi veya 9 kişiyi geçmiyor. Sırf, muhtar evinin önüne özel su almak için bizimle tartışıyor" dedi.

DHA
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