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Emniyet, OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği bazı polisleri hala göreve başlatmadı

 02 Aralık 2019 16:05
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Emniyet, OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği bazı polisleri hala göreve başlatmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü, OHAL Komisyonunun göreve iade kararı verdiği bazı polis memurlarını, kanundaki 30 günlük süreye rağmen, hala göreve başlatmadı.

OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği yaklaşık 150 kadar polis memurunun bir kısmı geçtiğimiz hafta araştırma merkezlerine atandı ancak henüz başlamaları yapılmadı. Diğer iadelere dair planlama kararı çıkmadı ve bekleyen sayısı verilen her bir komisyon kararı ile artmaktadır.

Kanunda OHAL Komisyonun göreve iade ettiği kişi en geç 1 ay içinde göreve başlatılır ibaresine rağmen komisyon tarafından kabul olan polis memurlarında bu süre 5,6 hatta araştırma merkezi atanmaları uygun görülenlerde 7 ayı bulmaktadır.

Hali hazırda mayıs, haziran ve temmuz aylarında komisyon tarafından iade olan polis memurları görevlerine başlatılmamışlardır.

Bilindiği üzere, 7075 sayılı OHAL Komisyonunun kurulmasına dair kanunun 10. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) ... Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7200 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir"

Ancak bu hükme rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü hariç neredeyse tüm kamu kurumları bu değişikliğe uyarak personellerini en kısa sürede olması gerektiği gibi görevlerine başlatarak tüm mali ve sosyal haklarını gelecek aylar içerisinde ödemektedir. Ancak Ohal Komisyonunun eleğinden geçen ve göreve başlamayı bekleyen polis memurları, mali ve sosyal haklar bir yana, geçen bu süre zarfında geçmişe yönelik alacağı maaşının içerisindeki bir çok kalem gelirinden mahrum olmaktadır ( Fazla Çalışma Ücreti, Tayin Bedeli gibi)

İade olup bekletilen personel manevi olarak yıpranmaktadır. Bu süreçte çoğu kişi sigortalı işlerinden ya ayrılmak zorunda kalmıştır ya da iş bulamamaktadır. Ayrıca yeni bir düzen, ev tutma, tayin olunacak şehir, çocukların okul durumu ve çalışan eşlerin tayini gibi bir çok sorunlar da kendilerini beklemektedir.

İade kararları alan polis memurları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mağduriyetlerini gidermesini beklemektedir.
Memurlar.Net - Özel

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