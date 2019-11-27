Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 4'ü serbest
|27 Kasım 2019 16:57
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16'sı yakalanmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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