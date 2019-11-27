'Türkiye'de 170 bin uluslararası öğrenci var'

7 BİN MÜSTAFİ POLİS, MESLEĞE DÖNÜŞ YASAĞININ KALKMASINI İSTİYOR Meslekten ihraçların dahi, mahkeme kararıyla da olsa emniyet teşkilatına geri dönüşlerinin söz konusu olabildiği ve mümkün bulunduğu emniyet teşkilatında, meslek hayatları boyunca herhangi bir suça karışmamış ve emniyet teşkilatının prestijini sarsmamış saygınlığına zarar vermemiş fakat çeşitli sebeplerden dolayı (mobbing, aile baskısı vb.) mesleğinden usulüne uygun olarak çekilmiş ya da çekilmeye zorlanarak ayrılmış, müstafi teşkilat mensupları, ikinci kez yapılacak güvenlik soruşturması ve alınacak sağlık kurulu raporu ile yeniden mesleğe dönmek için önlerinde engel olan temayüllerin bir kereliğine de olsa kaldırılmasını talep ediyor.