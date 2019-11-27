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'Türkiye'de 170 bin uluslararası öğrenci var'

YTB Başkanı Abdullah Eren: Türkiye'de Ekim 2019 itibarıyla 170 bin uluslararası öğrenci bulunuyor
 27 Kasım 2019 17:00
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'Türkiye'de 170 bin uluslararası öğrenci var'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren sunum yaptı.

Dünyada ve Türkiye'de uluslararası öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi veren Eren, Türkiye'de Ekim 2019 itibarıyla 170 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu belirtti.

Her yıl ortalama 5 bin öğrenciye "Türkiye Bursları" kapsamında burs sağlandığını ifade eden Eren, en fazla başvuru alınan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Filistin, Tunus, Kırgızistan, Kazakistan, İran, Irak, Hindistan, Pakistan, Fas, Azerbaycan, Arnavutluk, Kosova, Rusya ve Yunanistan'ın bulunduğunu kaydetti.

Eren, soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalar ve düzenlenen etkinlikler ile yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik faaliyetleri de komisyonda anlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe ve Türk kültürüyle olan aidiyetlerinin devam ettirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Eren, ayrıca söz konusu vatandaşların, bulundukları ülkelerde siyasette, akademide, iş dünyasında statülerinin yükseltilmesinin ana hedeflerinden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı
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