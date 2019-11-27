12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti
|27 Kasım 2019 16:58
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