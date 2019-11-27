1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 27 Kasım 2019 17:20
Yazdır
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7430 5,7440 5,7770 5,7780
Avro 6,3320 6,3330 6,3550 6,3560
Sterlin 7,3650 7,4020 7,4110 7,4480
İsviçre Frangı 5,7480 5,7770 5,7590 5,7880
ANKARA
ABD Doları 5,7100 5,7700 5,7450 5,8050
Avro 6,2800 6,3500 6,3150 6,3850
Sterlin 7,3090 7,4550 7,3420 7,4890
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
27 Kasım 2019 18:20		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
27 Kasım 2019 17:25
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
27 Kasım 2019 13:11		 Çeyrek altın ne kadar?
27 Kasım 2019 12:47
Gün ortası döviz fiyatları
27 Kasım 2019 12:17		 Gram altın 271 lira seviyelerinde
27 Kasım 2019 10:16
Borsa, güne yatay başladı
27 Kasım 2019 10:09		 Dolar güne yükselişle başladı
27 Kasım 2019 10:07
Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Kasım 2019 18:25		 Altında gün sonu fiyatları
26 Kasım 2019 17:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:35 - Öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı18:22 - Ankara'da vergi dairesi saldırısında istenen cezalar belli oldu18:20 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:10 - Okul servisleri denetlendi, 91 araç trafikten men edildi18:02 - FETÖ sanığı eski polise hapis cezası17:53 - e-Devlet'e giriş sayısında yıllık 1 milyar hedefine ulaşıldı17:51 - İyi Parti'den 'Erken seçimden yana değiliz' açıklaması17:48 - İSKİ: 2020'de su fiyatı 2018'le aynı olacak17:42 - MSB açıkladı: Hakurk'ta yeni operasyon17:38 - İlk çok yüksek hızlı tren Şubat 2020'de hizmete başlayacak
17:31 - FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası17:29 - İKM'yi darbeden 2 kişi tutuklandı17:25 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:22 - Diş apsesine bağlı enfeksiyon mu öldürdü?17:20 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:14 - FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' yönelik operasyon: 25 gözaltı17:06 - Eski Yargıtay üyesi Albayrak'a, FETÖ üyeliğinden hapis17:03 - Kastamonu'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber... 2030'da üretim son
Mansur Yavaş: Müthiş bir sıkıntımız var
Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
7 bin müstafi polis, mesleğe dönüş yasağının kalkmasını istiyor
'Ara tatili' niye yaptık?
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon: Bir çözüm yolu bulabilirsiniz
AK Parti'den, Babacan'ın eleştirilerine cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 6
islam slimani 2
şu an çalan şarkı 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 2
kolajen 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 5
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
SON İLANLAR
İzmir Merbel 1 İşçi Alacak
İzmir Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 25 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Antalya Elmalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam