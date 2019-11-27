Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|27 Kasım 2019 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7430
|5,7440
|5,7770
|5,7780
|Avro
|6,3320
|6,3330
|6,3550
|6,3560
|Sterlin
|7,3650
|7,4020
|7,4110
|7,4480
|İsviçre Frangı
|5,7480
|5,7770
|5,7590
|5,7880
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7100
|5,7700
|5,7450
|5,8050
|Avro
|6,2800
|6,3500
|6,3150
|6,3850
|Sterlin
|7,3090
|7,4550
|7,3420
|7,4890
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