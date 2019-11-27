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İKM'yi darbeden 2 kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İnfaz Koruma Memuru'nu darbeden 2 şüpheli tutuklandı
|27 Kasım 2019 17:29
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde İnfaz Koruma Memuru'nu darbeden 2 şüpheli tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskenderun M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan İbrahim D'yi darbedenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerden Velit A'yı kentte saklandığı adreste, firari şüpheli Ahmet A'yı da Mardin'de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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