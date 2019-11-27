FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|27 Kasım 2019 17:31
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhittin Balaman ile avukatı katıldı.
Sanık Balaman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım, suçsuzum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık Balaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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